Леонтьев о 7:4 с «Динамо»: «Боевой, зрелищный мтач. «Нефтехимик» продолжает сражаться за плей-офф»

Теги Нефтехимик Динамо Минск КХЛ Олег Леонтьев Александр Судницин Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о камбэке в матче с «Динамо» (7:4).

– Боевой, зрелищный, результативный матч. Отлично ребята справились.

Поначалу было непросто, проигрывали. Но собрались и единым целым довели счет до победного.

Не хочется никого выделять, это командная работа, все работали на результат. Поздравляю команду, болельщиков. Ну и продолжаем сражаться дальше за попадание в плей-офф.

Мы создаем в каждом матче много голевых моментов, но сегодня была высокая реализация. Мы были чуть точнее, чуть удачливее. Сегодня реализовали вот столько моментов.

– Насколько принципиально было прервать серию поражений?

– Ну, там как поражения… В овертайме, по буллитам. Поражения с набранными очками – это совсем другое, нежели чистые поражения. Конечно, у нас задача – попадание в плей-офф, нам нужны очки, мы хотим побеждать. Принципиально побеждать в каждом матче.

Белоруссия для меня вторая родина, каждый раз с удовольствием приезжаю. Провел много сезонов здесь, это незабываемые впечатления. Конечно, обыграть минское «Динамо» очень приятно.

– С чем связана замена Судницина?

– Нам нужна была встряска, почувствовал, что нужно поменять вратаря в начале игры. В Сашу мы верим, надеемся, что это было недоразумение.

Конечно, разбирали игру соперника в большинстве, знали, что у них хорошие исполнители. Поэтому я с тревогой думал, что у нас будет много удалений. Хорошо, что мы не дали сопернику воспользоваться своим козырем, – заявил Леонтьев.

«Нефтехимик» уступал в Минске 1:3 и 2:4, но обыграл «Динамо» 7:4. Гончаров забил из-за ворот

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