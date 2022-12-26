«Нефтехимик» уступал в Минске 1:3 и 2:4, но обыграл «Динамо» 7:4. Гончаров забил из-за ворот

« » одержал волевую победу над минским « » (7:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда Олега Леонтьева по ходу игры в Беларуси уступала со счетом 1:3 и 2:4, но на 39-й минуте добилась равенства по голам, а затем вышла вперед.

В составе клуба из Нижнекамска одним из лучших голов отметился защитник . На 26-й минуте он сделал бросок из-за ворот «Динамо», и шайба рикошетом от голкипера влетела в сетку.