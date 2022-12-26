Каменский о штабе сборной России: «Это заслуженные люди, они принесли огромную пользу российскому спорту»

Валерий Каменский высказался о составе сборной России на Кубок Первого канала.

Ранее тренерский совет ФХР поставил неудовлетворительную оценку Алексею Жамнову и его штабу за выступление на турнире.

«Что касается состава, то восемь игроков, которых мы выбирали изначально, по тем или иным причинам не смогли приехать, пришлось их быстро менять на других. Это, конечно, не может быть оправданием, мы должны были выигрывать любым составом, но были некоторые трудности. Мы хотели одних игроков, но получилось так, как получилось.

Сейчас сезон в очень интенсивный, игры проходят через день, ребята получают травмы, поэтому не все смогли приехать из тех, кого бы мы хотели видеть.

Штаб Жамнова? Если посмотреть на тренерский штаб нашей сборной, это заслуженные, имеющие прямое отношению к хоккею люди, они принесли огромную пользу российскому спорту. Если сравнивать с канадской сборной, то там на каждого игрока есть какой-то персональный тренер или персонал, который его обслуживает.

Я считаю, что люди, привлеченные к работе в сборной, являются настоящими профессионалами, они любят хоккей, знают, как побеждать, и умеют это делать», – сказал член правления , советник главного тренера сборной России.

В штаб Жамнова входили , , Алексей Кудашов и Сергей Наумов. Сборная России заняла второе место на турнире.