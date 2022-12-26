Крэйг Вудкрофт: «Шумаков – очень сильный хоккеист. Ему нужно почувствовать уверенность, понять систему, по которой мы играем. Для этого потребуется время»

высказался в преддверии матча против « ».

Игра состоится сегодня, 26 декабря. Начало – в 19:10 по московскому времени.

– Раскатка прошла хорошо, парни собраны, сфокусированы. Есть хорошая атмосфера и энергия, все сфокусированы. Надо побеждать вечером.

– Прошлый матч вы пропускали. Каково это – смотреть матч со стороны, когда нет возможности напрямую помочь?

– Вечером до игры с «Северсталью» почувствовал недомогание. Потом врачи сказали, что это отравление. Пытался восстановиться и быть готовым к игре, но, к сожалению, не получилось. Было чувство какой-то беспомощности, потому что нужна была помощь команде. Хотелось быть на той игре. Но так получилось...

– Вернулся Козун, дебютировал за команду . Как оцените действия этих хоккеистов?

– Для этих игроков это первая игра за долгое время. Козун многое делал на льду, но не все получилось.

Шумаков – очень сильный и хороший игрок. Он оказался в новой команде. Ему нужно почувствовать уверенность, понять систему, по которой мы играем. Для этого потребуется время. Как только он почувствует, что мы от него ждем, мы увидим его лучшие качества и результаты.

– Что нужно поправить в игре, чтобы одержать победу?

– Хочу сказать, что игроки знают, что делать. Хоккеистам нужно забрасывать, находить возможность отправлять шайбу в ворота. Если посмотреть статистику, то мы создаем очень много моментов, много бросаем, но не удается забить. Не хватает реализации.

Надо больше хладнокровия и желания. Очень важно реализовывать свои голевые шансы. И находить возможность создавать их еще больше.

Также важно сыграть строго в защите, делать правильные вещи в своей зоне, – сказал главный тренер минского « ».