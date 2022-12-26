Крэйг Вудкрофт: «Шумаков – очень сильный хоккеист. Ему нужно почувствовать уверенность, понять систему, по которой мы играем. Для этого потребуется время»

Теги Нефтехимик Динамо Минск КХЛ Брэндoн Козун Сергей Шумаков Крэйг Вудкрофт Хоккей

Крэйг Вудкрофт высказался в преддверии матча против «Нефтехимика».

Игра состоится сегодня, 26 декабря. Начало – в 19:10 по московскому времени.

– Раскатка прошла хорошо, парни собраны, сфокусированы. Есть хорошая атмосфера и энергия, все сфокусированы. Надо побеждать вечером. 

– Прошлый матч вы пропускали. Каково это – смотреть матч со стороны, когда нет возможности напрямую помочь?

– Вечером до игры с «Северсталью» почувствовал недомогание. Потом врачи сказали, что это отравление. Пытался восстановиться и быть готовым к игре, но, к сожалению, не получилось. Было чувство какой-то беспомощности, потому что нужна была помощь команде. Хотелось быть на той игре. Но так получилось...

– Вернулся Козун, дебютировал за команду Шумаков. Как оцените действия этих хоккеистов?

– Для этих игроков это первая игра за долгое время. Козун многое делал на льду, но не все получилось.

Шумаков – очень сильный и хороший игрок. Он оказался в новой команде. Ему нужно почувствовать уверенность, понять систему, по которой мы играем. Для этого потребуется время. Как только он почувствует, что мы от него ждем, мы увидим его лучшие качества и результаты.

– Что нужно поправить в игре, чтобы одержать победу?

– Хочу сказать, что игроки знают, что делать. Хоккеистам нужно забрасывать, находить возможность отправлять шайбу в ворота. Если посмотреть статистику, то мы создаем очень много моментов, много бросаем, но не удается забить. Не хватает реализации.

Надо больше хладнокровия и желания. Очень важно реализовывать свои голевые шансы. И находить возможность создавать их еще больше.

Также важно сыграть строго в защите, делать правильные вещи в своей зоне, – сказал главный тренер минского «Динамо».

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