высказался касательно проведения матча на Северном полюсе.

«Я надеюсь, в следующем году мы сыграем на Северном полюсе. В том году мы провели проект Last Game на озере Байкал, и его обсуждали все мировые СМИ.

Понятно, что все виды спорта, которые сегодня популярны, были экологичными, потом уже они переместились на большие стадионы. Баланс развития и сохранения природы является основополагающим. Огромное внимание было к прошлой игре, не менее значимое мероприятие будет на следующий год.

Last Game – это проект, поддержанный генсеком ООН, недавно я с ним виделся в Марокко, и он интересовался развитием проекта. Игра на Северном полюсе – это возможность донести миру, что доступность технологий, финансирования, прекращение санкций во всех этих направлениях – единственный шанс спасти Арктику», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

В 2021 году на льду озера Байкал прошла игра между командой олимпийских чемпионов и представителями Иркутской области. В 2022 году матч должен был пройти 8 марта, но был отменен.