Фетисов об игре на Северном полюсе: «Это возможность донести миру, что доступность технологий, прекращение санкций – единственный шанс спасти Арктику»

Теги Вячеслав Фетисов любительский хоккей Политика ТАСС Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался касательно проведения матча на Северном полюсе.

«Я надеюсь, в следующем году мы сыграем на Северном полюсе. В том году мы провели проект Last Game на озере Байкал, и его обсуждали все мировые СМИ.

Понятно, что все виды спорта, которые сегодня популярны, были экологичными, потом уже они переместились на большие стадионы. Баланс развития и сохранения природы является основополагающим. Огромное внимание было к прошлой игре, не менее значимое мероприятие будет на следующий год.

Last Game – это проект, поддержанный генсеком ООН, недавно я с ним виделся в Марокко, и он интересовался развитием проекта. Игра на Северном полюсе – это возможность донести миру, что доступность технологий, финансирования, прекращение санкций во всех этих направлениях – единственный шанс спасти Арктику», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

В 2021 году на льду озера Байкал прошла игра между командой олимпийских чемпионов и представителями Иркутской области. В 2022 году матч должен был пройти 8 марта, но был отменен. 

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8 комментариев

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Кеша
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Ответ GtpS
А как же "Санкции нам только на пользу? "
Я смотрю ты посменно заходишь на этот ресурс . Иди обедай , а то пайку твою дневную съедят ципсошники.
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nmnackjbxkasbk
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Ответ GtpS
А как же "Санкции нам только на пользу? "
только польза сомнительная
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nmnackjbxkasbk
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Представитель одного из самых энергозатратных видов спорта плечом к плечу с Гретой Т. стал на борьбу за льды Арктики и Антарктики
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Кеша
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Интересная идея проведения матча . Надеюсь это будет не на свежем воздухе . В свете происходящих политических процессов, сейчас столько претендентов на Северный полюс объявилось . Одна беда для претендентов - ООН закрепила континентальный шельф и океанское дно в границах России.
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Огюст
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Фетисов ,не нужно вносить никаких новых технологий и показухи в жизнь Арктики , чем меньше людей будут топтаться по ней и загрязнять ,тем ей легче будет дышать и жить ! Лучше решите проблему для детского хоккея , как удешевит доступ ребятишек в него ! Вот это будет реальная польза !
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Osik92
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А что на Северном полюсе есть материк.. Там вроде льды только
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GtpS
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А как же "Санкции нам только на пользу? "
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MosesPray
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Ответ United
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United
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