Козун о возвращении после травмы: «Сезон уже в разгаре, придется улучшать кондиции маленькими шажками. Буду работать изо всех сил»

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Брэндoн Козун подвел итоги матча с «Северсталью» (0:4).

Это была его первая игра с 9 октября.

– Команда старалась. Все прикладывали максимум усилий. Соперник реализовал два большинства. Конечно, нельзя было это позволять сделать. Сейчас положение в турнирной таблице очень плотное. Надо было выигрывать. Будем стараться в следующих играх.

– Это твоя первая игра после травмы. Тяжело ли было играть после длительного перерыва?

– Да, это было тяжело. Все-таки у меня долго не было игровой практики. Хотел вернулся как можно быстрее, чтобы помочь команде. Я отдал все силы в этой игре. Первой игре после длительной паузы.

Сезон уже в разгаре, мне придется улучшать кондиции маленькими шажками. Мало времени на это, но я буду работать изо всех сил, чтобы набрать свою прежнюю физическую форму, – сказал нападающий минского «Динамо».

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