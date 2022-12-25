Защитник «Вашингтона» Карлсон выписан из больницы после попадания шайбы в лицо. Он выбыл на неопределенный срок

Защитник « » выбыл на неопределенный срок после попадания шайбы в лицо.

Хоккеист «Кэпиталс» не доиграл матч с « » (4:1) из-за попадания шайбы в лицо.

Это произошло в начале третьего периода после броска защитника канадского клуба . Карлсон был доставлен в больницу.

Позже клуб сообщил, что американец выписан из больницы и будет находиться под наблюдением медицинского персонала команды. Сроки восстановления игрока не озвучены.