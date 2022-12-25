Защитник «Вашингтона» Карлсон выписан из больницы после попадания шайбы в лицо. Он выбыл на неопределенный срок

Теги травмы Вашингтон НХЛ Джон Карлсон Виннипег Бренден Диллон Здоровье Хоккей

Защитник «Вашингтона» выбыл на неопределенный срок после попадания шайбы в лицо.

Хоккеист «Кэпиталс» Джон Карлсон не доиграл матч с «Виннипегом» (4:1) из-за попадания шайбы в лицо.

Это произошло в начале третьего периода после броска защитника канадского клуба Брендена Диллона. Карлсон был доставлен в больницу.

Позже клуб сообщил, что американец выписан из больницы и будет находиться под наблюдением медицинского персонала команды. Сроки восстановления игрока не озвучены.

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1 комментарий

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Иван Пупкин
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Сотряс. Плохо совсем, только выкарабкиваться из ямы с травмами стали.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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