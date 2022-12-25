Защитник «Вашингтона» Карлсон выписан из больницы после попадания шайбы в лицо. Он выбыл на неопределенный срок
Защитник «Вашингтона» выбыл на неопределенный срок после попадания шайбы в лицо.
Хоккеист «Кэпиталс» Джон Карлсон не доиграл матч с «Виннипегом» (4:1) из-за попадания шайбы в лицо.
Это произошло в начале третьего периода после броска защитника канадского клуба Брендена Диллона. Карлсон был доставлен в больницу.
Позже клуб сообщил, что американец выписан из больницы и будет находиться под наблюдением медицинского персонала команды. Сроки восстановления игрока не озвучены.
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