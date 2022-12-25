Юрий Новиков: «Овечкин раздвинул рамки человеческих сил. Звезды нужны, чтобы кто-то к ним тянулся и пытался их обойти»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Юрий Новиков Хоккей

Юрий Новиков прокомментировал достижения Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Дело не в рекорде Овечкина. Дело в том, что он раздвинул рамки человеческих сил. То же самое делают лидеры других видов спорта – легкой атлетики, тенниса, например. Просто хоккей гораздо больше на виду.

Месси разве не великий? Звезды культуры и спорта нужны не для того, чтобы ими любоваться, а чтобы кто-то к ним тянулся и пытался их обойти.

Вот в чем ценность этих сфер. Все это отличает нас как землян, как людей», – сказал заслуженный тренер России.

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