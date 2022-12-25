Питер Лавиолетт: «Овечкин не только бьет рекорды, но и ведет «Вашингтон» за собой. Благодарны Алексу, что он себя так реализует, делая и нас частью истории»

высказался о выходе на второе место в списке снайперов в истории .

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

– Вы сказали, что такое бывает раз в жизни. А что для вас значит этот опыт?

– Я как раз сказал, что хотел бы избежать такого высокопарного выражения. Но снова повторю, что Овечкин удивляет нас в каждом матче. Он каждый раз бьет рекорд за рекордом.

Он делает что-то особенное. Когда мы сидим в раздевалке после матча, то понимаем, насколько благодарны Алексу, что он так себя реализует, делая и нас частью истории.

Кто мог представить, например, что этот парень нанесет больше всего бросков в истории НХЛ? А он – бац, и это сделал. Просто невероятно!

И вот Овечкин делает такое постоянно. Да, мы еще должны подождать, когда он побьет главный рекорд.

Но если он сохранит темп, если продолжит делать то, что делает, забивая гол за голом – очевидно, что и это достижение от него не уйдет.

– Вы испытываете чувство гордости за своего игрока и за свою команду?

– Да, конечно. Капитан «Вашингтона» не только бьет рекорды, но и ведет всю команду за собой.

Еще месяц назад мы были заметно ниже классической отметки в 50% набранных очков. Но теперь, в декабре, мы поднялись заметно выше этой отметки, когда выиграли серию матчей.

У нас постоянно в команде идут разговоры, обсуждения текущей ситуации. Поэтому мы выходим с хорошим настроем на каждый матч.

Я думаю, наше положение в таблице – не результат какого-то везения или усилия одного человека. Это работа всей команды, и я вижу, как парни подбадривают друг друга, вместе толкая нас наверх, – сказал главный тренер «Вашингтона».