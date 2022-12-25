Экс-судья Зайцев о том, кто мог бы догнать Овечкина по голам в НХЛ: «У Кросби был определенный момент, но он очень травмируемый игрок»

предположил, кто может превзойти достижение по голам в .

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Среди наших хоккеистов – да, он лучший в истории. Я думаю, что и среди всего мира. Побить рекорд Горди Хоу – это действительно исторический момент.

Не думаю, что в ближайшие годы кто-то сможет приблизиться к таким показателя. У Сидни Кросби был определенный момент, когда он мог бы поравняться с Овечкиным, но он очень травмируемый игрок.

Все-таки на данный момент вряд ли кто-то сможет это сделать. Только Кросби при определенных обстоятельствах», – сказал бывший арбитр международной категории.