Экс-судья Зайцев о том, кто мог бы догнать Овечкина по голам в НХЛ: «У Кросби был определенный момент, но он очень травмируемый игрок»

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Александр Зайцев Хоккей

Александр Зайцев предположил, кто может превзойти достижение Александра Овечкина по голам в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Среди наших хоккеистов – да, он лучший в истории. Я думаю, что и среди всего мира. Побить рекорд Горди Хоу – это действительно исторический момент.

Не думаю, что в ближайшие годы кто-то сможет приблизиться к таким показателя. У Сидни Кросби был определенный момент, когда он мог бы поравняться с Овечкиным, но он очень травмируемый игрок.

Все-таки на данный момент вряд ли кто-то сможет это сделать. Только Кросби при определенных обстоятельствах», – сказал бывший арбитр международной категории.

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2 комментария

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icey_punk
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кросби вроде игрок другого плана, он больше плеймейкер
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Teokrat
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"Может превзойти" и "Был момент" - это как бы разные определения )))
Был да сплыл, все-таки живем в реале, оцениваем по практическим заслугам - а не потенциальным
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