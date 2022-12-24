Жамнов назвал Овечкина хоккейным Месси: «Сложно сравнивать хоккеиста и футболиста. Много нюансов»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Алексей Жамнов Лионель Месси Александр Овечкин Сборная Аргентины по футболу НХЛ ЧМ-2022 Хоккей

Алексей Жамнов ответил на вопрос о том, какого хоккеиста можно сравнить с Лионелем Месси

– Как вам финал чемпионата мира по футболу?

– Финал получился хорошим. Думаю, давно такого не было. У меня почему-то в памяти остался 1986 год, когда Аргентина вместе с Марадоной стала чемпионом мира, тоже был интересный финал.

Наверное, соглашусь с мнением журналистов, что он попал в золотую коллекцию как один из лучших финалов. В финале болел за Аргентину. И очень расстроился, когда бразильцы вылетели.

– Кого можно назвать хоккейным Месси?

– Сложно сравнивать хоккеиста и футболиста. Чемпионат мира по хоккею проходит каждый год, а по футболу раз в четыре, поэтому здесь много нюансов.

Очень рад за Месси, для него это было как мечта всей жизни. Все-таки пятый чемпионат мира для него. Он столько трофеев выиграл, но никогда не был чемпионом мира. Хотя и был в шаге, проиграл в финале. Поэтому больше болел за него чисто со спортивной точки зрения, чтобы он стал чемпионом. Плюс, думаю, он провел один из лучших чемпионатов мира за свою карьеру.

– И все-таки кто хоккейный Месси?

– Думаю, Александр Овечкин, – сказал главный тренер сборной России по хоккею.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
K0run
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Овечкин это скорее Роналду. Месси ближе к Кросби или Макдэвиду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mj23.net
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Я очень уважаю Ови,но с Лео его сравнивать не корректно.Лео это разносторонний игрок и если сравнивать с хоккеистом,то это Уэйн Грецки.А Саня Великий снайпер(возможно Величайший),такой же каким был Герд Мюллер например.Я очень надеюсь,что Ови обойдет по забитым шайбам Великого Уэйна.
Ови намного разносторонее Мюллера. некорректное сравнение. Саня не всю карьеру в офисе проторчал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheBestCapper
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да, не стоит сравнивать хоккей и футбол. В хоккее не ноют судье, выпрашивая что-нибудь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mancity111
Скорее Макдэвида можно сравнить с Лео. А Овечкин больше подходит под сравнение с Роналду
Ови в отличии от Роналду не эгоист.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я очень уважаю Ови,но с Лео его сравнивать не корректно.Лео это разносторонний игрок и если сравнивать с хоккеистом,то это Уэйн Грецки.А Саня Великий снайпер(возможно Величайший),такой же каким был Герд Мюллер например.Я очень надеюсь,что Ови обойдет по забитым шайбам Великого Уэйна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей-ДК
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mancity111
Скорее Макдэвида можно сравнить с Лео. А Овечкин больше подходит под сравнение с Роналду
Согласен, Месси это талант данный свыше, а Роналду это упорное стремление и тренировки, Овечкин скорее хоккейный Рон, чем хоккейный Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тёкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Овечкин. это Овечкин, а Месси ,это Месси...что сравнивать несравнимое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kidd32
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хоккейный Месси - это Дацюк
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Третьяков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А разве goat это и есть овца?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gonzo78
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TimGI86
Тут специфика сильно играет, в хоккее игроки более универсальны, так как позиций меньше в два раза, Месси никогда не играл в защите, и не обеспечивал прессинг, Овечкин жесткий игрок, активно идет в форчекинг, больше всего хитует. Хоккейный Месси - это МакДэвид, который по сути играет на чистых шайбах и не вступает в активный отбор
+ это скорее МакДэвид.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sweeterus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ trum-pum
Так же и про меня можно сказать, что я за бункерного и его преступления. Идиотическая логика…
Какой ты, такая и логика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimGI86
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тут специфика сильно играет, в хоккее игроки более универсальны, так как позиций меньше в два раза, Месси никогда не играл в защите, и не обеспечивал прессинг, Овечкин жесткий игрок, активно идет в форчекинг, больше всего хитует. Хоккейный Месси - это МакДэвид, который по сути играет на чистых шайбах и не вступает в активный отбор
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trum-pum
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Direct free kick
Месси из ультправой аргентины, он автоматом один из них
Так же и про меня можно сказать, что я за бункерного и его преступления. Идиотическая логика…
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скорее Ови можно сравнить с Левандовски или Лукаку в его лучшие годы. Напор, сила, продавливание защиты. Месси не такой, у него филигранная техника, ювелирный пас, предвидение ситуации на 3 хода вперëд.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mancity111
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скорее Макдэвида можно сравнить с Лео. А Овечкин больше подходит под сравнение с Роналду
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так Овечкина ещё не оскорбляли. Ну какой pepsi
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ trum-pum
Да, например Месси никогда не лез в политику
Месси из ультправой аргентины, он автоматом один из них
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trum-pum
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да, например Месси никогда не лез в политику
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий