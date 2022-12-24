Жамнов назвал Овечкина хоккейным Месси: «Сложно сравнивать хоккеиста и футболиста. Много нюансов»

ответил на вопрос о том, какого хоккеиста можно сравнить с .

– Как вам финал чемпионата мира по футболу?

– Финал получился хорошим. Думаю, давно такого не было. У меня почему-то в памяти остался 1986 год, когда вместе с Марадоной стала чемпионом мира, тоже был интересный финал.

Наверное, соглашусь с мнением журналистов, что он попал в золотую коллекцию как один из лучших финалов. В финале болел за Аргентину. И очень расстроился, когда бразильцы вылетели.

– Кого можно назвать хоккейным Месси?

– Сложно сравнивать хоккеиста и футболиста. Чемпионат мира по хоккею проходит каждый год, а по футболу раз в четыре, поэтому здесь много нюансов.

Очень рад за Месси, для него это было как мечта всей жизни. Все-таки пятый чемпионат мира для него. Он столько трофеев выиграл, но никогда не был чемпионом мира. Хотя и был в шаге, проиграл в финале. Поэтому больше болел за него чисто со спортивной точки зрения, чтобы он стал чемпионом. Плюс, думаю, он провел один из лучших чемпионатов мира за свою карьеру.

– И все-таки кто хоккейный Месси?

– Думаю, , – сказал главный тренер сборной России по хоккею.