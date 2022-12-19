Тэйвс и Кэйн провели 1000-й совместный матч за «Чикаго». Это 3-й действующий дуэт в НХЛ с таким достижением
Джонатан Тэйвс и Патрик Кэйн провели 1000-й совместный матч за «Чикаго».
«Блэкхокс» были разгромлены «Рейнджерс» (1:6) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форварды «индейцев» Джонатан Тэйвс и Патрик Кэйн провели 1000-й совместный матч в качестве партнеров.
Они стали 11-м таким дуэтом в истории НХЛ и третьим действующим.
У Дрю Даути и Анже Копитара 1028 совместных матчей за «Лос-Анджелес», а у Александра Овечкина и Никласа Бэкстрема – 1020 за «Вашингтон».
Рекорд лиги принадлежит Горди Хоу и Алексу Дельвеккио – 1353 совместных матча за «Детройт». На втором месте идут братья Даниэль и Хенрик Седины с 1276 матчами за «Ванкувер».
Рекорд «Чикаго» принадлежит Данкану Киту и Бренту Сибруку (1069 совместных матчей).
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