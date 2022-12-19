Тэйвс и Кэйн провели 1000-й совместный матч за «Чикаго». Это 3-й действующий дуэт в НХЛ с таким достижением

Джонатан Тэйвс и Патрик Кэйн провели 1000-й совместный матч за «Чикаго».

«Блэкхокс» были разгромлены «Рейнджерс» (1:6) в очередном матче регулярного чемпионата .

Форварды «индейцев» Джонатан Тэйвс и Патрик Кэйн провели 1000-й совместный матч в качестве партнеров.

Они стали 11-м таким дуэтом в истории НХЛ и третьим действующим.

У Дрю Даути и Анже Копитара 1028 совместных матчей за «Лос-Анджелес», а у и Никласа Бэкстрема – 1020 за « ».

Рекорд лиги принадлежит Горди Хоу и Алексу Дельвеккио – 1353 совместных матча за « ». На втором месте идут братья Даниэль и Хенрик Седины с 1276 матчами за «Ванкувер».

Рекорд « » принадлежит Данкану Киту и Бренту Сибруку (1069 совместных матчей).