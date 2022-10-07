Сергей Гимаев-младший: «Уровень «Вашингтона» – борьба за плей-офф. Не думаю, что команда усилилась, не считая Кюмпера – это хорошее подписание»

поделился ожиданиями от выступления в новом сезоне.

Капитан «Вашингтона» имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Прежде всего, ожидаем от Овечкина результативной игры. Думаю, весь «Вашингтон» думает о том, как ему приблизиться к рекорду Гретцки. Я уверен, что в этом сезоне Овечкин превзойдет и выйдет на второе место в списке снайперов НХЛ.

В непонятная ситуация с Никласом Бэкстремом, он может отсутствовать долгое время. То же самое касается , который дополнял тандем Овечкина и Кузнецова и делал важную работу. Но Александр все сам прекрасно понимает и знает, как себя подготовить к сезону.

– Сможет ли он преодолеть планку в 50 голов за регулярку?

– 50 голов будет тяжеловато забить, хотя Овечкин каждый год рядом с этими цифрами. Если забросит 40 шайб, это будет уже здорово.

– «Вашингтон» стал сильнее за межсезонье? Как оцените возможности команды в новом чемпионате?

– Я не думаю, что команда усилилась, не считая вратаря Дарси Кюмпера – это хорошее подписание. Он не топ-вратарь, но игрок хороший. Кюмпер выиграл с «Колорадо» Кубок Стэнли, однако там вся команда была сильная. На сегодняшний день уровень «Вашингтона» – это борьба за плей-офф. А пройдут ли они первый раунд – скорее нет, чем да, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Овечкина ждет 10-й полтинник, трое пробьют 100+ очков, «Везину» заберет кто-то из наших. Главные русские сюжеты нового сезона НХЛ