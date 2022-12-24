Самонов провел первый сухой матч за «Северсталь». Вратарь перешел в клуб в ноябре

Теги Северсталь Динамо Минск КХЛ Александр Самонов Хоккей

Александр Самонов провел первый сухой матч в составе «Северстали». 

27-летний вратарь сыграл на ноль в матче против минского «Динамо» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (4:0). Он провел на льду всю игру и отразил 37 бросков. 

Самонов перешел в команду из Череповца в ноябре этого года. Он провел 7 матчей за «Северсталь» в рамках КХЛ. 

Всего в текущем регулярном сезоне голкипер провел 21 матч и пропустил 41 шайбу. 

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