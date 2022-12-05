Вудкрофт о 3:4 от «Северстали»: «Разочарован началом матча. Минское «Динамо» как будто ментально не было готово и не понимало важность матча»
Крэйг Вудкрофт рассказал о поражении от «Северстали» со счетом 3:4.
«Разочарован тем, как начали матч. Действовали без огня. Как будто ментально не были готовы и не понимали важность матча. Соперник выглядел более энергичным.
Но смогли взять себя в руки, сравнять счет. В перерыве сказал парням, что надо собраться и играть в наш хоккей. Начало второго периода провели хорошо.
Но после потери в нейтральной зоне позволили сопернику забросить. Это придало «Северстали» импульс. Они смогли из этого извлечь выгоду.
В третьем периоде здорово отстояли в меньшинстве. После этого играли в свой хоккей, но вновь дали забросить простой гол после неудачных действий в защите. Это предопределило результат. Разочарован», – сказал главный тренер минского «Динамо».
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