Вудкрофт о 3:4 от «Северстали»: «Разочарован началом матча. Минское «Динамо» как будто ментально не было готово и не понимало важность матча»

рассказал о поражении от со счетом 3:4.

«Разочарован тем, как начали матч. Действовали без огня. Как будто ментально не были готовы и не понимали важность матча. Соперник выглядел более энергичным.

Но смогли взять себя в руки, сравнять счет. В перерыве сказал парням, что надо собраться и играть в наш хоккей. Начало второго периода провели хорошо.

Но после потери в нейтральной зоне позволили сопернику забросить. Это придало «Северстали» импульс. Они смогли из этого извлечь выгоду.

В третьем периоде здорово отстояли в меньшинстве. После этого играли в свой хоккей, но вновь дали забросить простой гол после неудачных действий в защите. Это предопределило результат. Разочарован», – сказал главный тренер минского .