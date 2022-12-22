Ротенберг о тренировках СКА: «Просто умный подход: не баллоны, не бега бестолковые, а правильные упражнения, подобранные под нашу тактику»
Роман Ротенберг высказался о тренировках СКА.
«Вопрос в том, как команда подготовлена к сезону. Мы провели два месяца очень тяжелой работы. Правильной работы, с головой. И этот фундамент сейчас нам дает возможность вытаскивать матчи.
Во время сезона мы поддерживаем форму, и очень много тренируемся. Просто умный подход к тренировкам: не баллоны, не бега бестолковые, а правильные упражнения, подобранные именно под нашу тактику.
Понятно, что хоккей – это игра. Но без работы, без дисциплины невозможно выиграть ничего», – сказал главный тренер СКА.
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