Ротенберг о тренировках СКА: «Просто умный подход: не баллоны, не бега бестолковые, а правильные упражнения, подобранные под нашу тактику»

высказался о тренировках СКА.

«Вопрос в том, как команда подготовлена к сезону. Мы провели два месяца очень тяжелой работы. Правильной работы, с головой. И этот фундамент сейчас нам дает возможность вытаскивать матчи.

Во время сезона мы поддерживаем форму, и очень много тренируемся. Просто умный подход к тренировкам: не баллоны, не бега бестолковые, а правильные упражнения, подобранные именно под нашу тактику.

Понятно, что хоккей – это игра. Но без работы, без дисциплины невозможно выиграть ничего», – сказал главный тренер .