Охотюк и Дорофеев – 53-й и 54-й хоккеисты из России, сыгравшие в этом сезоне НХЛ. В прошлом было 57

Еще 2 игрока из России сыграли в этом сезоне , их число составляет 54.

Сегодня свои первые матчи в сезоне провели 2 игрока – защитник « » (14:03, 2 броска, 2 блока, 1 хит и «+1» при 3:4 с «Бостоном») и форвард « » (11:14, 1 блок и 1 перехват при 4:5 Б с «Сент-Луисом»).

Не менее одного матча в этом сезоне НХЛ провели 54 российских хоккеиста – 9 вратарей, 14 защитников и 31 форвард.

В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в НХЛ провели 57 россиян. Это максимальный показатель после локаута-2004/05.

Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.