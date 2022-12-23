Бабенко о камбэке «Ак Барса»: «Всех не устраивает положение в таблице. Это самый интересный чемпионат за последние годы, наверное»

рассказал о победе «Ак Барса» над « » со счетом 4:3.

– Интересная игра для зрителей в первую очередь, поздравляю наших болельщиков с победой. У соперника хорошая команда, они агрессивно играли, доставили нам много проблем, особенно в первом периоде.

Но дальше наши ребята здорово сработали, вытащили, воспользовались своими шансами, и благодаря этому победили.

– В первых двух периодах инициатива была на стороне хозяев. Почему вы так долго разгонялись?

– У нас есть определенные нюансы пока, тяжело ходим в игру, особенно после перерыва. Плодотворно поработали в паузе, надеюсь, с этим связано, потому что хорошая нагрузка была на игроков.

Тем не менее, появляется движение, просто нужно чуть больше заставлять себя с первых минут, тогда будет проще играть.

– Турнирное положение команды всех удивляет. Есть ли у вас задача выйти в плей-офф с преимуществом своего льда?

– Конечно. Преимущество своего льда играет огромную роль в плей-офф. Ни игроков, ни тренеров, ни руководство, ни болельщиков не устраивает наше сегодняшнее положение.

Так далеко загадывать нельзя, нужно выходить и стараться выигрывать каждый матч. Календарь достаточно сложный. Наверное, это самый интересный чемпионат за последние годы, где тяжело играть с каждой командой.

– За счет чего удалось совершить камбэк?

– В первую очередь за счет того, что игроки сами захотели. Всех не устраивает положение команды в таблице. Желание помогло, и хорошо использовали большинство, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».