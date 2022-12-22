Геннадий Орлов: «Возвращение Алтыбармакяна в СКА напоминает историю Кузяева в «Зените»

Геннадий Орлов прокомментировал предстоящее возвращение хоккеиста Андрея Алтыбармакяна в .

«Возвращение Андрея Алтыбармакяна в СКА напоминает мне историю, когда «Зенит» несколько лет назад стал возвращать домой своих воспитанников. Далера Кузяева из «Ахмата», например.

Тогда многие сомневались в целесообразности такого трансфера, но сейчас очевидно, что Далер – один из ключевых игроков команды. Жду такой же истории и от возвращения Алтыбармакяна.

Он яркий, интересный нападающий. Сходу пробиться в основу СКА ему было сложно, но теперь Андрей явно оброс и мышцами, и хоккейными умениями. Парень поиграл в Америке, приехал в «Сочи» и стал там одним из лидеров.

Возвращение в СКА – шикарный шанс для армейского воспитанника. В Петербурге всегда с особой любовью относились к своим ребятам. Уверен, что если он завтра выйдет играть против «Спартака», то болельщики встретят его аплодисментами, и это добавит ему сил и мотивации», – сказал комментатор.