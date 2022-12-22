Бывший генменеджер «Авангарда» Волков может возглавить спортивное направление в ЦСКА

Теги Авангард ЦСКА Алексей Волков КХЛ Хоккей

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков может получить работу в ЦСКА.

Волков, по собственному желанию покинувший омский клуб в ноябре, может возглавить спортивное направление в ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом назначение состоится не в ближайшее время, так как речь идет о работе применительно к будущему сезону.

Ранее Волков уже работал в ЦСКА в 2018-2020 годах, занимая должность главного специалиста по скаутингу.

😱 Из «Авангарда» посреди сезона ушел генеральный менеджер. Говорит, что в клубе его не слушали  

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