Приглашение Кравеца в «Авангард» – инициатива Хабибулина. Экс-генменеджер Волков говорил, что Михаил был его кандидатом

Михаил Кравец рассказал, что Рашид Хабибулин стал инициатором его приглашения в «Авангард».

– Расскажите, как вы попали в «Авангард»? Чья была инициатива?

– Самым первым поступил звонок от Рашида Хабибулина, нашего нынешнего генерального менеджера. Это была его инициатива.

– Когда вы возглавили «Авангард», команды быстро преобразилась. Особенно поразил вратарь . В начале сезона все говорили, что у вашей команды беда с голкиперами, и вдруг… Вы с ним работали персонально?

– Я во вратарские дела не лезу. Наш тренер вратарей делает свою работу на двести процентов.

И в том, что Василий так играет, огромная его заслуга. Но, конечно, ему и вся команда помогает – ребята по 25-30 бросков за матч на себя начали ловить. Вратари такую поддержку чувствуют.

– В какой роли вы видите в своей команде?

– Пусть сначала поправится. У него слишком много травм. Палец, нога, еще что-то.

Наилю надо выздоравливать и выходить играть. Это хороший, быстрый, активный нападающий. С большим объемом катания, может забить. Конечно, он нужен команде.

– У Якупова травмы действительно одна за другой, но тем не менее…

– Он в команде, всегда за нее переживает, – сказал главный тренер .

Бывший генеральный менеджер клуба Алексей Волков ранее говорил: «Когда кризис в игре «Авангарда» достиг пика, руководство наконец-то пошло навстречу и позволило пригласить моего кандидата на должность исполняющего обязанности главного тренера».