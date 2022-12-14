Приглашение Кравеца в «Авангард» – инициатива Хабибулина. Экс-генменеджер Волков говорил, что Михаил был его кандидатом

Теги Авангард Сергей Звягин Алексей Волков Рашид Хабибулин КХЛ Михаил Кравец Наиль Якупов Василий Демченко Матч ТВ Хоккей

Михаил Кравец рассказал, что Рашид Хабибулин стал инициатором его приглашения в «Авангард».

– Расскажите, как вы попали в «Авангард»? Чья была инициатива?

– Самым первым поступил звонок от Рашида Хабибулина, нашего нынешнего генерального менеджера. Это была его инициатива.

– Когда вы возглавили «Авангард», команды быстро преобразилась. Особенно поразил вратарь Василий Демченко. В начале сезона все говорили, что у вашей команды беда с голкиперами, и вдруг… Вы с ним работали персонально?

– Я во вратарские дела не лезу. Наш тренер вратарей Сергей Звягин делает свою работу на двести процентов.

И в том, что Василий так играет, огромная его заслуга. Но, конечно, ему и вся команда помогает – ребята по 25-30 бросков за матч на себя начали ловить. Вратари такую поддержку чувствуют.

– В какой роли вы видите Наиля Якупова в своей команде?

– Пусть сначала поправится. У него слишком много травм. Палец, нога, еще что-то.

Наилю надо выздоравливать и выходить играть. Это хороший, быстрый, активный нападающий. С большим объемом катания, может забить. Конечно, он нужен команде.

– У Якупова травмы действительно одна за другой, но тем не менее…

– Он в команде, всегда за нее переживает, – сказал главный тренер «Авангарда».

Бывший генеральный менеджер клуба Алексей Волков ранее говорил: «Когда кризис в игре «Авангарда» достиг пика, руководство наконец-то пошло навстречу и позволило пригласить моего кандидата Михаила Кравеца на должность исполняющего обязанности главного тренера».

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