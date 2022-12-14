Приглашение Кравеца в «Авангард» – инициатива Хабибулина. Экс-генменеджер Волков говорил, что Михаил был его кандидатом
Михаил Кравец рассказал, что Рашид Хабибулин стал инициатором его приглашения в «Авангард».
– Расскажите, как вы попали в «Авангард»? Чья была инициатива?
– Самым первым поступил звонок от Рашида Хабибулина, нашего нынешнего генерального менеджера. Это была его инициатива.
– Когда вы возглавили «Авангард», команды быстро преобразилась. Особенно поразил вратарь Василий Демченко. В начале сезона все говорили, что у вашей команды беда с голкиперами, и вдруг… Вы с ним работали персонально?
– Я во вратарские дела не лезу. Наш тренер вратарей Сергей Звягин делает свою работу на двести процентов.
И в том, что Василий так играет, огромная его заслуга. Но, конечно, ему и вся команда помогает – ребята по 25-30 бросков за матч на себя начали ловить. Вратари такую поддержку чувствуют.
– В какой роли вы видите Наиля Якупова в своей команде?
– Пусть сначала поправится. У него слишком много травм. Палец, нога, еще что-то.
Наилю надо выздоравливать и выходить играть. Это хороший, быстрый, активный нападающий. С большим объемом катания, может забить. Конечно, он нужен команде.
– У Якупова травмы действительно одна за другой, но тем не менее…
– Он в команде, всегда за нее переживает, – сказал главный тренер «Авангарда».
Бывший генеральный менеджер клуба Алексей Волков ранее говорил: «Когда кризис в игре «Авангарда» достиг пика, руководство наконец-то пошло навстречу и позволило пригласить моего кандидата Михаила Кравеца на должность исполняющего обязанности главного тренера».
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