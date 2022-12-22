Мироманов забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной». У него 5 очков в 10 играх за «Вегас»
Даниил Мироманов набрал пять очков в десяти матчах за «Вегас» в сезоне НХЛ.
25-летний хоккеист отметился заброшенной шайбой в большинстве во втором периоде игры регулярного чемпионата против «Аризоны» (5:2).
Также в этом матче россиянин нанес два броска по воротам при полезности «0» и провел на льду 17 минут и 45 секунд (1:16 – в большинстве).
На счету Мироманова стало 5 (2+3) балла за результативность при полезности «минус 5» в 10 играх текущего чемпионата. Его среднее игровое время – 17:44. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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