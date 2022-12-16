Мироманов против «Чикаго»: 3-я передача в сезоне, 2 блока и «+1» за 19:22
Даниил Мироманов сделал 3-ю передачу в сезоне в матче с «Чикаго».
Защитник помог «Вегасу» победить «Блэкхокс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он ассистировал Филу Кесселу при третьей шайбе «Голден Найтс».
В активе Мироманова стало 4 (1+3) очка в 7 матчах сезона при полезности «минус 4».
Сегодня 25-летний россиянин провел на льду 19 минут 22 секунды (0:56 – в большинстве, «+1»). Он нанес 1 бросок в створ, сделал 2 блока и получил малый штраф.
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