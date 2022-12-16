Мироманов против «Чикаго»: 3-я передача в сезоне, 2 блока и «+1» за 19:22

сделал 3-ю передачу в сезоне в матче с « ».

Защитник помог « » победить «Блэкхокс» (4:1) в матче регулярного чемпионата . Он ассистировал Филу Кесселу при третьей шайбе «Голден Найтс».

В активе Мироманова стало 4 (1+3) очка в 7 матчах сезона при полезности «минус 4».

Сегодня 25-летний россиянин провел на льду 19 минут 22 секунды (0:56 – в большинстве, «+1»). Он нанес 1 бросок в створ, сделал 2 блока и получил малый штраф.