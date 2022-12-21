Мельничук вернулся в «Сочи». Вратарь провел 4 неполных матча за «Трактор» за время аренды

вернулся в «Сочи», вратарь провел 4 матча за « » за время аренды.

24-летний вратарь был арендован «Трактором» у сочинского клуба в октябре. Изначально речь шла о переходе до конца сезона.

За время пребывания в составе челябинского клуба он провел 4 неполных матча, в которых отразил 75,0% бросков при коэффициенте надежности 5,40.

В 8 матчах сезона за « » у него было 92,2% сэйвов при коэффициенте 2,58.

20-летний вратарь Бутеец вернулся в «Трактор» из аренды, ни разу не сыграв за «Сочи»