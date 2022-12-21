Купер о «Тампе» после 1:4 от «Торонто»: «Очень цельная игра – полный пакет сами знаете чего. Не знаю, какую часть хоккея ребята изобрели заново»

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Джон Купер подверг игру «Тампы» в матче с «Торонто» (1:4) саркастической критике.

За первые два периода игроки «Лайтнинг» нанесли в общей сложности 8 бросков по воротам Мэтта Мюррея. 

«Вы точно хотите услышать, что я хочу сказать? Это была очень цельная игра. Полный пакет сами знаете чего. 

Я сказал ребятам: «Не знаю, какую часть хоккея вы изобрели заново, что мы так играли сегодня».

Заметка для себя – не приезжать в Торонто за 3 дня до игры. Это было до боли очевидно. Сегодня нас определенно не было на льду», – сказал главный тренер «молний». 

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