Джордан Стаал о Кочеткове в матче с «Нью-Джерси»: «Он украл шоу, это точно. Кучи был лучшим в «Каролине»

назвал лучшим игроком «Каролины» в матче с « ».

Российский вратарь отразил 37 бросков из 38 и помог своей команде обыграть «Девилс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Он украл шоу, это точно. Кучи [Kuchie] был нашим лучшим игроком.

Команда в целом сегодня сыграла не лучшим образом. «Нью-Джерси» много атаковал и немного застал нас врасплох», – сказал капитан «Харрикейнс».

Петр Кочетков: «В НХЛ меня чуть ли не «Кучемамой» называли. Думал, в АХЛ имя коверкали, а там еще нормально было»

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