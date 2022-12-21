Джордан Стаал о Кочеткове в матче с «Нью-Джерси»: «Он украл шоу, это точно. Кучи был лучшим в «Каролине»
Джордан Стаал назвал Петра Кочеткова лучшим игроком «Каролины» в матче с «Нью-Джерси».
Российский вратарь отразил 37 бросков из 38 и помог своей команде обыграть «Девилс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Он украл шоу, это точно. Кучи [Kuchie] был нашим лучшим игроком.
Команда в целом сегодня сыграла не лучшим образом. «Нью-Джерси» много атаковал и немного застал нас врасплох», – сказал капитан «Харрикейнс».
Петр Кочетков: «В НХЛ меня чуть ли не «Кучемамой» называли. Думал, в АХЛ имя коверкали, а там еще нормально было»
Кочетков играет как рок-звезда: делает крутые спасения, тащит «Каролину» и уже бьет клубные рекорды
Комментарии