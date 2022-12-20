Форвард «Куньлуня» Хант дисквалифицирован на один матч после драки с Сафоновым в игре с «Ак Барсом»

дисквалифицировала нападающего « » Гарета Ханта на один матч.

Хоккеист подрался с нападающим « » Ильей Сафоновым в ходе игры Фонбет чемпионата КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п 4.4.4 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан в матче по п. 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, а в предшествующих матчах был наказан по п. 3.1, 3.4, Хант получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф», – сообщается на сайте лиги.