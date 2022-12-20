Гендиректор «Амура» про Аликина: «Не стремимся совершить обмен. Ни один из предложенных вариантов не соответствует ценности Евгения»

Генеральный директор « » прояснил ситуацию с возможным обменом .

«В телеграм-каналах время от времени всплывают слухи об обмене Жени Аликина. Считаю нужным прояснить некоторые моменты.

Мы не стремимся совершить обмен. Мы не выходили на рынок с сигналами о том, что готовы это сделать. Но действительно: коллеги обращаются к нам с предложениями.

Конечно, мы всегда их выслушиваем, обдумываем, но на данный момент ни один из предложенных вариантов не соответствует ценности Евгения для команды, особенно с точки зрения борьбы за попадание в плей-офф.

Мы четко расставили свои приоритеты и торговаться не намерены.

Отдельно хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы понимаем вашу озабоченность по этому поводу и учитываем ваше мнение в этом вопросе.

А пока не переживайте каждый раз, когда видите очередную новость о «почти состоявшемся обмене» в прессе или соцсетях. Это работа журналистов, и иногда она заключается в том, чтобы просто поддерживать горячую тему», – написал Роман Крамарь.