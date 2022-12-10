Аликин о возможном уходе из «Амура»: «Слухи слухами, но агент пока ничего не говорит. Пусть клубы решают, сколько я стою»

Вратарь ответил на вопросы о возможном переходе в другой клуб.

Ранее сообщалось, что голкипером интересуется .

При этом переговоры зашли в тупик, так как хабаровский клуб потребовал 30 миллионов рублей и трех игроков – защитников Семена Чистякова и Тимофея Давыдова, а также форварда Алексея Прокопенко (он находится в аренде в красноярском «Соколе»).

– Много новостей про тебя в последнее время. Как к ним относишься?

– Если честно, я уже привык. Потому что в предыдущем сезоне тоже было много слухов, но так ничего конкретного и не произошло.

Слухи слухами, но агент мне пока ничего не говорит, и я все сам узнаю из информационных источников.

– В клубе тебе что‑то объясняют? Чтобы не отвлекался.

– Да, меня спросили: это влияет как‑то? Стоит переживать? А я ответил, как и вам: уже привык.

– Видел новость, что тебя оценили в 30 миллионов рублей плюс три игрока? Приятно, что так высоко?

– Новость видел, да. Но я не знаю, сколько должно быть. Пусть это клубы решают: сколько я стою, значит, столько стою, – сказал Аликин.