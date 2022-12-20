Макар отменил удаление соперника в матче с «Айлендерс», сказав судье, что упал на лед сам

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Кэйл Макар отменил удаление соперника в матче с «Айлендерс».

В конце первого периода форвард клуба с Лонг-Айленда Мэттью Барзэл преследовал защитника «Колорадо» за воротами «Эвеланш». 

Макар упал на лед, после чего раздался судейский свисток. Но удаления не случилось – защитник «Эвс» объяснил судье, что упал сам.

«Не думаю, что у судьи был хороший угол обзора в том моменте. Он просто увидел, как я падаю.

В большинстве случаев это происходит из-за того, что кто-то меня сбивает. Но не в этот раз. Я чувствовал себя довольно виноватым перед парнями», – сказал Макар после игры. 

«Очевидно, что он повел себя как истинный спортсмен. Даже не знаю, поступил бы я так на его месте, если честно», – сказал Барзэл. 

Победа в матче осталась за «Колорадо» (1:0 Б). 

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