Макар отменил удаление соперника в матче с «Айлендерс», сказав судье, что упал на лед сам
Кэйл Макар отменил удаление соперника в матче с «Айлендерс».
В конце первого периода форвард клуба с Лонг-Айленда Мэттью Барзэл преследовал защитника «Колорадо» за воротами «Эвеланш».
Макар упал на лед, после чего раздался судейский свисток. Но удаления не случилось – защитник «Эвс» объяснил судье, что упал сам.
«Не думаю, что у судьи был хороший угол обзора в том моменте. Он просто увидел, как я падаю.
В большинстве случаев это происходит из-за того, что кто-то меня сбивает. Но не в этот раз. Я чувствовал себя довольно виноватым перед парнями», – сказал Макар после игры.
«Очевидно, что он повел себя как истинный спортсмен. Даже не знаю, поступил бы я так на его месте, если честно», – сказал Барзэл.
Победа в матче осталась за «Колорадо» (1:0 Б).
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