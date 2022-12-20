Георгиев стал 2-й звездой дня в НХЛ, Сорокин – 3-й. Оба сыграли на ноль в матче между «Колорадо» и «Айлендерс»

Александр Георгиев стал 2-й звездой дня в , – 3-й.

Оба российских вратаря сыграли на ноль в матче регулярного чемпионата между « » и « » (1:0 Б).

Сорокин отразил 46 бросков и пропустил лишь в серии буллитов. Георгиев отразил 26 бросков и ни разу не пропустил в серии.

Первой звездой был признан форвард « » Джордан Кайру с 4 (3+1) очками в матче против «Ванкувера» (5:1). Хет-трик стал для него первым в карьере.