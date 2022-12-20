Георгиев стал 2-й звездой дня в НХЛ, Сорокин – 3-й. Оба сыграли на ноль в матче между «Колорадо» и «Айлендерс»
Александр Георгиев стал 2-й звездой дня в НХЛ, Илья Сорокин – 3-й.
Оба российских вратаря сыграли на ноль в матче регулярного чемпионата между «Колорадо» и «Айлендерс» (1:0 Б).
Сорокин отразил 46 бросков и пропустил лишь в серии буллитов. Георгиев отразил 26 бросков и ни разу не пропустил в серии.
Первой звездой был признан форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру с 4 (3+1) очками в матче против «Ванкувера» (5:1). Хет-трик стал для него первым в карьере.
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