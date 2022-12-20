Форвард «Сент-Луиса» Кайру сделал 1-й хет-трик в НХЛ. Тарасенко ассистировал при всех 3 шайбах

Форвард « » сделал 1-й хет-трик в , Тарасенко ассистировал.

Нападающий «блюзменов» отличился в матче регулярного чемпионата с « » (5:1). Всего он набрал 4 (3+1) очка и был признан первой звездой встречи.

Второй и третьей звездой стали его партнеры – форварды Роберт Томас (1+1) и (0+3), ассистировавший при всех трех шайбах Кайру.

В активе россиянина (15:17, 2:33 – в большинстве, «+2») стало 25 (9+16) очков в 30 матчах сезона при полезности «минус 9». У Кайру теперь 32 (16+16) балла в 31 матче при полезности «минус 16».