Дель Зотто перешел в «Анахайм», Дживани Смит – во «Флориду», О’Риган – в «Детройт». Команды провели трехсторонний обмен

« », « » и « » совершили трехсторонний обмен.

Защитник Майкл Дель Зотто стал игроком «Дакс», форвард Дживани Смит перешел в «Пантерс», форвард Дэнни О’Риган – в «Ред Уингс».

32-летний Дель Зотто начал сезон в фарм-клубе «Флориды», с которой подписал двусторонний контракт на год (750/450 тысяч долларов в НХЛ и АХЛ).

Защитник (736 игр в НХЛ и 262 очка, 63+199) набрал 10 (2+8) баллов в 25 играх за «Шарлотт» при полезности «минус 8». Ранее он уже играл за «Анахайм».

У 24-летнего Смита нынешний сезон является последним по одностороннему контракту с зарплатой 750 тысяч долларов.

В этом сезоне форвард (85 матчей за «Детройт» в НХЛ и 14 очков, 7+7) провел 2 матча за «Ред Уингс» и еще 19 за «Гранд Рэпидс» в АХЛ (5 очков, полезность «минус 21» и 45 минут штрафа).

28-летний О’Риган имеет двусторонний контракт (750/450 тысяч). В этом сезоне он играл только за фарм «Анахайма» в АХЛ – «Сан-Диего» (27 матчей, 18 очков, «минус 11»). В НХЛ за карьеру у него 30 матчей и 6 (1+5) баллов.