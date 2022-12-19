Полиция подтвердила, что форвард «Лондон Найтс» Казбеков погиб, выпав из окна

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В полиции назвали причину смерти Абакара Казбекова. 

18-летний нападающий «Лондон Найтс» скончался 17 декабря. Россиянин выступал за канадскую команду с 2021 года. 

«Около 8:20 утра сотрудники полицейской службы Лондона были направлены на пересечение Дафферин-авеню и Талбот-стрит в поисках человека, который, как сообщается, выпал из окна.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили погибшего человека», – сообщил констебль Трэвис Бакл. 

Отдел по особо тяжким преступлениям полиции Лондона проводит расследование инцидента. 

Что известно о погибшем в Канаде Абакаре Казбекове: выбран 1-м на драфте U18 лиги Онтарио, брат играл в хоккей, а отец был борцом

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