Полиция подтвердила, что форвард «Лондон Найтс» Казбеков погиб, выпав из окна

В полиции назвали причину смерти Абакара Казбекова.

18-летний нападающий « » скончался 17 декабря. Россиянин выступал за канадскую команду с 2021 года.

«Около 8:20 утра сотрудники полицейской службы Лондона были направлены на пересечение Дафферин-авеню и Талбот-стрит в поисках человека, который, как сообщается, выпал из окна.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили погибшего человека», – сообщил констебль Трэвис Бакл.

Отдел по особо тяжким преступлениям полиции Лондона проводит расследование инцидента.

Что известно о погибшем в Канаде Абакаре Казбекове: выбран 1-м на драфте U18 лиги Онтарио, брат играл в хоккей, а отец был борцом