Павелски – седьмой игрок с драфта-2003, сыгравший 1200 матчей в НХЛ. Он набрал 955 очков

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Джо Павелски сыграл 1200 матчей в НХЛ.

38-летний нападающий «Далласа» достиг этой отметки в игре регулярного чемпионата против «Каролины» (4:5 ОТ), в которой он забросил одну шайбу.

Американец стал седьмым хоккеистом с драфта 2003 года, который провел 1200 игр в лиге.

На первом месте по сыгранным матчам идет Эрик Стаал (1318 игр), на втором – Райан Сутер (1312), на третьем – Дастин Браун (1296), на четвертом – Брент Бернс (1281), на пятом – Патрис Бержерон (1246), на шестом – Кори Перри (1206).

На данный момент Павелски записал на свой счет 955 (432+523) очков в НХЛ.

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