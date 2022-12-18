Павелски – седьмой игрок с драфта-2003, сыгравший 1200 матчей в НХЛ. Он набрал 955 очков

Джо Павелски сыграл 1200 матчей в НХЛ.

38-летний нападающий « » достиг этой отметки в игре регулярного чемпионата против «Каролины» (4:5 ОТ), в которой он забросил одну шайбу.

Американец стал седьмым хоккеистом с драфта 2003 года, который провел 1200 игр в лиге.

На первом месте по сыгранным матчам идет Эрик Стаал (1318 игр), на втором – Райан Сутер (1312), на третьем – Дастин Браун (1296), на четвертом – (1281), на пятом – (1246), на шестом – (1206).

На данный момент Павелски записал на свой счет 955 (432+523) очков в .