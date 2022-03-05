Павелски – 3-й в истории НХЛ игрок из 7-го раунда драфта с 900 очками

набрал 900-е очко в .

Нападающий отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:3 ОТ).

В активе 37-летнего американца стало 900 (415+485) очков в 1140 матчах в лиге. В текущем сезоне у него 57 (21+36) баллов в 54 играх.

Павелски стал 3-м игроком в истории лиги, выбранным в 7-м раунде драфта (2005 год, 205-й номер) и достигшим такой отметки.

До него это удалось Дагу Гилмору (1414 очков в 1474 матчах) и (960 очков в 1082 матчах).

Отметим, что до 2005 года на драфтах было больше 7 раундов.