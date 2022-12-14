Кравец о Мирошниченко и его времени на льду: «По дебюту сложилось впечатление, что он может играть гораздо больше»

считает, что Иван Мирошниченко готов к большему игровому времени в .

В текущем сезоне 18-летний нападающий, успешно прошедший курс лечения от рака, провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 3 матча. В среднем он проводил на льду 8 минут 35 секунд.

– Что вы скажете о дебюте в «Авангарде» , возвращения которого в большой хоккей ждали все болельщики КХЛ?

– Больше всего мы рады, что Ваня поборол свою проблему и вернулся в строй. В этом сезоне он хорошо сыграл и в , и в , а сейчас оправдывает наши надежды в КХЛ – и по тренировкам, и по играм.

– Будете вводить его на взрослый уровень аккуратно? Или Ивана можно смело бросать в бой?

– По всем медицинским показателям он готов. А сколько он готов проводить времени на площадке – покажут конкретные матчи. По его дебюту у меня сложилось впечатление, что он может играть гораздо больше, – сказал главный тренер омского клуба.