Мирошниченко о раке: «Был ошарашен, приходили мысли: «Все пропало». Но с хоккеем тогда не простился. Чуть-чуть попаниковал»

рассказал о том, что подумал, когда узнал о своем диагнозе.

У игрока было выявлено раковое заболевание – лимфома Ходжкина. Он прошел успешный курс лечения в Германии и вернулся в хоккей.

Летом нападающий был выбран на драфте НХЛ под общим 20-м номером.

– Как вы узнали о болезни?

– В декабре-январе прошел медкомиссию, врачи обратили внимание на то, что показатели крови были не в норме. Начал проходить обследования, слетал в Германию, где мне подтвердили диагноз. После этого начал лечение.

– Какой была самая первая реакция, когда узнали о диагнозе?

– Да я был ошарашен. Никогда с этим и близко не сталкивался, ни у кого из родственников ничего подобного не было, а у меня вдруг вылезло. А на очереди ведь был юниорский чемпионат мира, драфт НХЛ. На ум сразу приходили мысли: «Все пропало». Нет, с хоккеем я тогда не простился – даже и не думал, что закончу со спортом. Но понимал, что драфт точно провален. Чемпионат мира – тоже до свидания.

– Как убеждали себя в том, что болезнь не приговор?

– В интернете почитал про саму болезнь, про спортсменов, которые прошли через это, врачи многое рассказали, что не такой уж и страшный это недуг. Да, от него умирают, но остается большой процент вероятности вылечиться и продолжить нормальную жизнь.

Чуть-чуть попаниковал и все. Никакой депрессии не было. Нелегко было пройти через это все из-за самочувствия, химиотерапии, но с ментальным здоровьем не испытывал проблем, – рассказал Мирошниченко.