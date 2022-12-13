Мирошниченко о раке: «Был ошарашен, приходили мысли: «Все пропало». Но с хоккеем тогда не простился. Чуть-чуть попаниковал»
Иван Мирошниченко рассказал о том, что подумал, когда узнал о своем диагнозе.
У игрока «Авангарда» было выявлено раковое заболевание – лимфома Ходжкина. Он прошел успешный курс лечения в Германии и вернулся в хоккей.
Летом нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим 20-м номером.
– Как вы узнали о болезни?
– В декабре-январе прошел медкомиссию, врачи обратили внимание на то, что показатели крови были не в норме. Начал проходить обследования, слетал в Германию, где мне подтвердили диагноз. После этого начал лечение.
– Какой была самая первая реакция, когда узнали о диагнозе?
– Да я был ошарашен. Никогда с этим и близко не сталкивался, ни у кого из родственников ничего подобного не было, а у меня вдруг вылезло. А на очереди ведь был юниорский чемпионат мира, драфт НХЛ. На ум сразу приходили мысли: «Все пропало». Нет, с хоккеем я тогда не простился – даже и не думал, что закончу со спортом. Но понимал, что драфт точно провален. Чемпионат мира – тоже до свидания.
– Как убеждали себя в том, что болезнь не приговор?
– В интернете почитал про саму болезнь, про спортсменов, которые прошли через это, врачи многое рассказали, что не такой уж и страшный это недуг. Да, от него умирают, но остается большой процент вероятности вылечиться и продолжить нормальную жизнь.
Чуть-чуть попаниковал и все. Никакой депрессии не было. Нелегко было пройти через это все из-за самочувствия, химиотерапии, но с ментальным здоровьем не испытывал проблем, – рассказал Мирошниченко.
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