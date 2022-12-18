«Бостон» лидирует в таблице НХЛ с 50 очками в 30 матчах. Это 4-й результат в истории лиги

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«Бостон» набрал 50 очков в 30 матчах – 4-й результат в истории НХЛ.

Сегодня «Брюинс» победили «Коламбус» (4:2) в очередном матче регулярного чемпионата.

Команда под руководством Джима Монтгомери лидирует в турнирной таблице НХЛ с 50 очками в 30 матчах. 

В истории НХЛ было лишь 3 случая, когда команды набирали больше очков в первых 30 матчах. Это были «Сан-Хосе» (2008/09, 52 очка), «Бостон» (1929/30, 51) и «Чикаго» (2012/13, 51). 

Отметим, что «Шаркс» в том своем сезоне выбыли в первом раунде, «Брюинс» дошли финала Кубка Стэнли, а «Блэкхокс» выиграли трофей. 

«Бостон» в текущем сезоне еще ни разу не оставался без очков в 18 домашних матчах – 16 побед и 2 поражения по буллитам. 

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