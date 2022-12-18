«Бостон» лидирует в таблице НХЛ с 50 очками в 30 матчах. Это 4-й результат в истории лиги

«Бостон» набрал 50 очков в 30 матчах – 4-й результат в истории .

Сегодня «Брюинс» победили « » (4:2) в очередном матче регулярного чемпионата.

Команда под руководством Джима Монтгомери лидирует в турнирной таблице НХЛ с 50 очками в 30 матчах.

В истории НХЛ было лишь 3 случая, когда команды набирали больше очков в первых 30 матчах. Это были « » (2008/09, 52 очка), «Бостон» (1929/30, 51) и « » (2012/13, 51).

Отметим, что «Шаркс» в том своем сезоне выбыли в первом раунде, «Брюинс» дошли финала Кубка Стэнли, а «Блэкхокс» выиграли трофей.

« » в текущем сезоне еще ни разу не оставался без очков в 18 домашних матчах – 16 побед и 2 поражения по буллитам.