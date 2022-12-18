«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» (4:3) при 17 бросках против 49. Вратарь «Дакс» Достал сделал 46 сэйвов

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«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» (4:3) при 17 бросках против 49.

«Дакс» в 3-й раз в сезоне выиграли в основное время. Автором победной шайбы стал защитник Джон Клингберг

Преимущество «Ойлерс» по броскам в створ было почти трехкратным – 49 против 17. 

22-летний чешский вратарь «Анахайма» Лукаш Достал сделал 46 сэйвов и был признан первой звездой встречи. 

Калифорнийцы набрали 21 очко в 32 матчах и занимают предпоследнее место в таблице НХЛ. 

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