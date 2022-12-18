«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» (4:3) при 17 бросках против 49. Вратарь «Дакс» Достал сделал 46 сэйвов

« » обыграл « » (4:3) при 17 бросках против 49.

«Дакс» в 3-й раз в сезоне выиграли в основное время. Автором победной шайбы стал защитник .

Преимущество «Ойлерс» по броскам в створ было почти трехкратным – 49 против 17.

22-летний чешский вратарь «Анахайма» Лукаш Достал сделал 46 сэйвов и был признан первой звездой встречи.

Калифорнийцы набрали 21 очко в 32 матчах и занимают предпоследнее место в таблице НХЛ.