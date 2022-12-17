«Миннесота» вывела форварда Хартмана из списка травмированных. У него 5 очков в 9 матчах сезона
Райан Хартман выведен из списка травмированных «Миннесоты».
28-летний нападающий восстановился от повреждения и может сыграть в следующем матче «Уайлд» против «Оттавы».
Американец пропустил семь недель в результате травмы плеча, полученной в октябре.
Хартман набрал 5 (1+4) очков в 9 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Его среднее игровое время – 15:46.
Поскольку Хартман вернулся в основной состав, «Миннесота» отправила в фарм-клуб форварда Сэмми Уокера.
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