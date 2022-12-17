«Миннесота» вывела форварда Хартмана из списка травмированных. У него 5 очков в 9 матчах сезона

выведен из списка травмированных «Миннесоты».

28-летний нападающий восстановился от повреждения и может сыграть в следующем матче «Уайлд» против «Оттавы».

Американец пропустил семь недель в результате травмы плеча, полученной в октябре.

Хартман набрал 5 (1+4) очков в 9 матчах текущего регулярного чемпионата . Его среднее игровое время – 15:46.

Поскольку Хартман вернулся в основной состав, « » отправила в фарм-клуб форварда Сэмми Уокера.