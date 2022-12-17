Семенов о 6:2 с Казахстаном: «Матч – супер. В какой-то степени робко вошли в игру, но затем вкатились»

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Кирилл Семенов подвел итоги матча с Казахстаном (6:2) на Кубке Первого канала.

Нападающий отметился голом.

«Матч – супер. Очень приятно играть при родных болельщиках. Хорошо, что у нас есть возможность сыграть за сборную. Для нас это необходимая практика, в команде собрались все лучшие ребята. Белорусы и казахстанцы согласились с нами сыграть, это здорово.

Казахстанцы показали в первом периоде очень хороший хоккей, в третьем периоде они произвели перестановки. Мы же здорово провели второй период, но забили мало. Нужно было реализовывать больше своих моментов.

Когда играешь при своих трибунах, волнение присутствует всегда. Еще и матч начался в раннее время, нужно было подготовить себя, вкатиться в игру. Возможно, даже провести силовой прием, чтобы почувствовать борьбу. В какой-то степени робко вошли в игру, но затем вкатились», – сказал нападающий сборной России.

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