Джиошвили о 2 очках в дебютном матче за сборную России: «Доволен командной победой, а не своей игрой»

высказался после победы над сборной Казахстана (6:2) на Кубке Первого канала.

Нападающий набрал 2 (1+1) очка.

«На самом деле, особо не прокручивал в голове, как будет выглядеть мой дебютный матч за сборную. Просто настраивался на игру и особо не загадывал.

Тяжело сказать, что наша тройка прямо доминировала сегодня на льду. Первую смену вышли – бам, контратака. Вторая смена – бам, снова контратака. Не все так просто было. Потом нам чуть повезло, хорошо, что так случилось.

Поймал кураж после первого гола? Всегда любой гол добавляет уверенности, а пропущенные наоборот ее отнимают. Сегодня все шло в плюс.

Доволен командной победой, а не своей игрой. Голы голами, но победы команды стоят большего. Да, конечно, ощущается, что завтрашний матч со сборной Беларуси – решающий на турнире, здесь всего две игры, поэтому тут все ясно», – сказал нападающий сборной России.