Кожевников о 6:2 с Казахстаном: «Россия здорово сыграла, хороший счет. Ребята получили удовольствие, забивали на любой вкус»

прокомментировал победу сборной России в матче с Казахстаном.

Российская команда одержала победу на Кубке Первого канала со счетом 6:2.

«Здорово сыграли, хороший счет, ребята получили удовольствие, забивали на любой вкус.

Все хорошо, куда еще лучше? Много не забили, но сыграли здорово. У нас был хороший состав, все сильнейшие. Ребята доказали, что играют хорошо в своих клубах, достойные кандидаты.

Почему выбрали боевой состав, а не новичков? Это выбор тренера, что здесь говорить. Он захотел этих ребят посмотреть. На другом турнире посмотрят других», – сказал двукратный олимпийский чемпион.