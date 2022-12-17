Кожевников о 6:2 с Казахстаном: «Россия здорово сыграла, хороший счет. Ребята получили удовольствие, забивали на любой вкус»

Теги Сборная России по хоккею сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала Александр Кожевников Sports.ru - Казахстан Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России в матче с Казахстаном.

Российская команда одержала победу на Кубке Первого канала со счетом 6:2.

«Здорово сыграли, хороший счет, ребята получили удовольствие, забивали на любой вкус.

Все хорошо, куда еще лучше? Много не забили, но сыграли здорово. У нас был хороший состав, все сильнейшие. Ребята доказали, что играют хорошо в своих клубах, достойные кандидаты.

Почему выбрали боевой состав, а не новичков? Это выбор тренера, что здесь говорить. Он захотел этих ребят посмотреть. На другом турнире посмотрят других», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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