Третьяк о России U25: «Это будущие звезды, которые будут играть на ЧМ и Олимпиаде. Будем развивать этот проект»

сообщил, что ФХР продолжит развивать проект сборной России U25.

«Мы будем продолжать развивать проект сборной U25. В мае хотим воплотить планы проехать по другим городам нашей страны.

Это наши будущие звезды, которые в ближайшем будущем будут играть на чемпионате мира и Олимпиаде. Будем этот проект развивать, уже есть предложения от регионов, мы их рассмотрим» – сказал президент ФХР.

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