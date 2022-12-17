Бучневич забросил 10-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Калгари». У него 23 очка в 22 играх
Павел Бучневич забросил 10-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Калгари».
Форвард «Сент-Луиса» помог команде обыграть «Флэймс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Его гол в итоге стал победным в матче.
На счету россиянина стало 23 (10+13) очка в 22 играх сезона при полезности «+2».
Сегодня Павел (18:52, 2:33 – в большинстве, 1:45 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и допустил 1 потерю.
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