Барбашев забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Калгари». У него 15 очков в 31 игре

забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с « ».

Форвард « » помог команде обыграть «Флэймс» (5:2) в регулярном чемпионате .

На счету россиянина стало 15 (5+10) очков в 31 матче сезона при полезности «+5».

Сегодня Барбашев (16:24, 2:34 – в большинстве, 2:05 – в меньшинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:1.