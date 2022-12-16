Дэйли об учреждении награды имени Дацюка для лучшего плеймейкера НХЛ: «Интересная идея, но не думаю, что мы добавим ее в список в конце сезона»

высказался о предложении учредить в награду имени Павла Дацюка.

The Athletic предложил учредить награду, которая бы вручалась лучшему плеймейкеру сезона – игроку, чьи эффектные и эффективные действия на льду привели к заброшенным шайбам, и назвать ее в честь Дацюка.

«Интересная идея, она могла бы стать данью уважения Павлу. Но я не думаю, что мы добавим ее к списку наград в конце сезона», – сказал Дэйли.

Портал выдвинул эту идею как часть реформы индивидуальных призов НХЛ. Большую их часть предлагается переименовать в честь героев более или менее недавнего прошлого по примеру НБА. Сейчас большая часть наград называется в честь представителей первой половины ХХ века.

В частности, «Харт Трофи» (для самого ценного игрока) предлагается переименовать в честь Уэйна Гретцки, «Колдер Трофи» (для лучшего новичка) – в честь Марио Лемье, «Конн Смайт Трофи» (для самого ценного игрока плей-офф) – в честь Жана Беливо.