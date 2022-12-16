Сухая серия Кочеткова (151:26) – рекорд «Каролины» для новичков. Он отразил 15 бросков «Сиэтла» из 17, одержав 3-ю победу подряд

Сухая серия стала рекордной для новичков «Каролины» – 151:26.

Российский вратарь отразил 15 бросков из 17 в матче регулярного чемпионата с « » (3:2).

Его серия без пропущенных шайб завершилась на отметке 151:26 (включая 2 матча на ноль) – рекорд франшизы для новичков.

Сегодняшняя победа стала для Кочеткова 3-й подряд и 8-й в 13 матчах сезона (92,3% сэйвов, 2,01 – коэффициент надежности).

В конце ноября Петр подписал с «Харрикейнс» новый контракт на 4 года с кэпхитом 2 миллиона долларов. Он вступит в силу, начиная со следующего сезона.