«Кочетков был феноменален». Бринд’Амор о 2-м подряд матче Петра на ноль

Тренер «Каролины» высказался о 2-м подряд матче Петра Кочеткова на ноль.

23-летний россиянин отразил все 27 бросков в матче регулярного чемпионата с (1:0).

«Не лучшая наша игра, это точно. Но наш вратарь был великолепен.

Кочетков был феноменален, и это самый главный вывод на данный момент», – сказал главный тренер «Харрикейнс».

В ноябре Кочетков продлил контракт с клубом на 4 года со средней зарплатой 2 миллиона долларов. Соглашение начнет действовать со следующего сезона.