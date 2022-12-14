«Кочетков был феноменален». Бринд’Амор о 2-м подряд матче Петра на ноль

Теги Каролина Детройт Род Бринд′Амор НХЛ Петр Кочетков Хоккей

Тренер «Каролины» Род Бринд’Амор высказался о 2-м подряд матче Петра Кочеткова на ноль.

23-летний россиянин отразил все 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:0). 

«Не лучшая наша игра, это точно. Но наш вратарь был великолепен.

Кочетков был феноменален, и это самый главный вывод на данный момент», – сказал главный тренер «Харрикейнс». 

В ноябре Кочетков продлил контракт с клубом на 4 года со средней зарплатой 2 миллиона долларов. Соглашение начнет действовать со следующего сезона. 

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